Мартина Навратилова сообщила, что вылечилась от рака

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» уроженка Чехословакии Мартина Навратилова сообщила, что излечилась от рака.

«После дня, полного различных обследований, я могу сказать, что я в порядке! Спасибо всем врачам, медсёстрам, протонным и лучевым волшебникам. Какое облегчение!» — написала Навратилова на своей странице в социальных сетях, добавив хэштеги «Пока-пока, рак» и «К чёрту рак».

Напомним, ранее стало известно, что Навратилова должна пройти лучевую терапию в связи в рецидивом рака молочной железы. Также у 66-летней экс-теннисистки был диагностирован рак горла. В ноябре 2022 года Навратилова заметила увеличение лимфатического узла на своей шее. Мартина сразу обратилась к врачам, биопсия выявила рак горла.