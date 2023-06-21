Мартина Навратилова сообщила, что вылечилась от рака

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» уроженка Чехословакии Мартина Навратилова сообщила, что излечилась от рака.
«После дня, полного различных обследований, я могу сказать, что я в порядке! Спасибо всем врачам, медсёстрам, протонным и лучевым волшебникам. Какое облегчение!» — написала Навратилова на своей странице в социальных сетях, добавив хэштеги «Пока-пока, рак» и «К чёрту рак».
Напомним, ранее стало известно, что Навратилова должна пройти лучевую терапию в связи в рецидивом рака молочной железы. Также у 66-летней экс-теннисистки был диагностирован рак горла. В ноябре 2022 года Навратилова заметила увеличение лимфатического узла на своей шее. Мартина сразу обратилась к врачам, биопсия выявила рак горла.
- 21 июня 2023
-
10:48
-
10:47
-
10:33
-
09:57
-
09:39
-
09:26
-
09:17
-
00:41
-
00:30
-
00:17
- 20 июня 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:10
-
22:47
-
22:44
-
22:33
-
22:19
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:37
-
20:33
-
20:19
-
20:07
-
19:51
-
19:26
-
19:10
-
18:39
-
18:36
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:39
-
17:16