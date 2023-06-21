Медведев — Джере: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Галле

Сегодня, 21 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-500, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира, и сербский теннисист Ласло Джере, занимающий 65-е место в рейтинге ATP. Встреча спортсменов начнётся приблизительно в 14:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Ласло Джере за выход в четвертьфинал турнира в Галле.
Ранее теннисисты дважды играли друг с другом, при этом оба раза — на грунте. Счёт по личным встречам — 1:1: Ласло Джере побеждал в 2017 году на турнире в Будапеште, а Даниил Медведев одерживал победу в 2022 году на «Ролан Гаррос».
Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня. Действующий чемпион турнира — 17-я ракетка мира из Польши Хуберт Хуркач.
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