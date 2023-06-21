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Донна Векич — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Донна Векич — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине
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Сегодня, 21 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2) сыграет с 23-й ракеткой мира представительницей Хорватии Донной Векич. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Донна Векич — Елена Рыбакина во втором круге травяного турнира в Берлине.

Берлин. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 16:00 МСК
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина и Векич встречались на корте один раз. В 2021 году в матче третьего круга олимпийского теннисного турнира Рыбакина одержала победу над Векич со счётом 7:6, 6:4.

В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия).

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