Донна Векич — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Сегодня, 21 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2) сыграет с 23-й ракеткой мира представительницей Хорватии Донной Векич. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Донна Векич — Елена Рыбакина во втором круге травяного турнира в Берлине.
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Рыбакина и Векич встречались на корте один раз. В 2021 году в матче третьего круга олимпийского теннисного турнира Рыбакина одержала победу над Векич со счётом 7:6, 6:4.
В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия).
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