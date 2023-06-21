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Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине
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13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь в матче первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Встреча прошла на втором корте стадиона «Рот-Вайс Теннис Клуб» и продлилась 1 час 24 минуты. Кудерметова трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Циньвэнь три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге соревнований в Берлине Кудерметова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Турнир в Германии продлится до 25 июня.

Берлин. 1-й круг
21 июня 2023, среда. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Чжэн Циньвэнь
25
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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