Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине
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13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь в матче первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
Встреча прошла на втором корте стадиона «Рот-Вайс Теннис Клуб» и продлилась 1 час 24 минуты. Кудерметова трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Циньвэнь три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге соревнований в Берлине Кудерметова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Турнир в Германии продлится до 25 июня.
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