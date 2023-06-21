Соболенко — о Звонарёвой: когда-нибудь тоже стану легендой и проиграю в Берлине
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Вторая ракетка мира 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила после победы над 38-летней российской теннисисткой Верой Звонарёвой в матче первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белоруски.
После игры журналист сказал Соболенко, что ей было пять лет, когда Звонарёва одержала свою первую победу в Берлине.
«Я согласна, это настоящее безумие. Наверное, когда-нибудь я тоже стану легендой, проиграю кому-нибудь здесь, и вы мне расскажете, что свой первый матч в Берлине я выиграла, когда моей сопернице было пять лет», — сказала Соболенко после матча.
В следующем круге турнира в Берлине Соболенко сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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