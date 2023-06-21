Соболенко — о Звонарёвой: когда-нибудь тоже стану легендой и проиграю в Берлине

Вторая ракетка мира 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила после победы над 38-летней российской теннисисткой Верой Звонарёвой в матче первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белоруски.

После игры журналист сказал Соболенко, что ей было пять лет, когда Звонарёва одержала свою первую победу в Берлине.

«Я согласна, это настоящее безумие. Наверное, когда-нибудь я тоже стану легендой, проиграю кому-нибудь здесь, и вы мне расскажете, что свой первый матч в Берлине я выиграла, когда моей сопернице было пять лет», — сказала Соболенко после матча.

В следующем круге турнира в Берлине Соболенко сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.