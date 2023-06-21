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Сафиуллин проиграл Штруффу на старте турнира в Галле

Сафиуллин проиграл Штруффу на старте турнира в Галле
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Российский теннисист Роман Сафиуллин (99, Q) проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу, 21-й ракетке мира, в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия). Встреча спортсменов завершилась в двух сетах со счётом 1:6, 6:7 (4:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Роман Сафиуллин за это время выполнил десять эйсов, реализовал один брейк-пойнт (50%) и допустил три двойные ошибки. На счету Ян-Леннарда Штруффа — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из семи и четыре двойные ошибки.

Во втором круге Штруфф встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Ранее у спортсменов было два матча друг с другом: на грунте в Будапеште в 2018 году и на харде в Санкт-Петербурге в 2021 году. В обоих матчах победу одержал Штруфф.

Галле. 1-й круг
21 июня 2023, среда. 13:10 МСК
Роман Сафиуллин
99
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4  
6 		7 7  
         
Ян-Леннард Штруфф
21
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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