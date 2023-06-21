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Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 на Мальорке

Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 на Мальорке
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Российский теннисист Аслан Карацев, 45-я ракетка мира, снялся с травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт на Мальорке (Испания) с 25 июня по 1 июля. Причины пока не сообщаются. В прошлом сезоне на турнире на Мальорке теннисист выходил во второй круг.

В основной сетке соревнований Карацева заменит американец Кристофер Юбэнкс, 77-я ракетка мира.

Напомним, на текущем турнире ATP-500 в Галле (Германия) Карацев, попавший в основу как лаки-лузер, проиграл в первом круге 45-й ракетке мира из Италии Лоренцо Сонего в трёх сетах.

Аслан Карацев прошёл в основную сетку Уимблдона: на момент формирования списков он был 62-м в рейтинге ATP. Главный турнир на траве пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 3 по 16 июля 2023 года.

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