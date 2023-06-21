Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 на Мальорке
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев, 45-я ракетка мира, снялся с травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт на Мальорке (Испания) с 25 июня по 1 июля. Причины пока не сообщаются. В прошлом сезоне на турнире на Мальорке теннисист выходил во второй круг.
В основной сетке соревнований Карацева заменит американец Кристофер Юбэнкс, 77-я ракетка мира.
Напомним, на текущем турнире ATP-500 в Галле (Германия) Карацев, попавший в основу как лаки-лузер, проиграл в первом круге 45-й ракетке мира из Италии Лоренцо Сонего в трёх сетах.
Аслан Карацев прошёл в основную сетку Уимблдона: на момент формирования списков он был 62-м в рейтинге ATP. Главный турнир на траве пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 3 по 16 июля 2023 года.
Комментарии
- 21 июня 2023
-
16:55
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
15:58
-
15:13
-
14:41
-
14:30
-
13:53
-
13:38
-
13:13
-
12:49
-
12:15
-
11:47
-
10:48
-
10:47
-
10:33
-
09:57
-
09:39
-
09:26
-
09:17
-
00:41
-
00:30
-
00:17
- 20 июня 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:10
-
22:47
-
22:44
-
22:33
-
22:19
-
21:01
-
20:57
-
20:46
Партнерский контент