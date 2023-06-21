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Музетти вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне, обыграв Шелтона

Музетти вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне, обыграв Шелтона
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, 16-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). Спортсмен в трёх сетах обыграл американца Бена Шелтона, 35-го в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Лоренцо Музетти за это время выполнил три эйса, реализовал один брейк-пойнт из десяти и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника 11 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт (50%) и четыре двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира в Лондоне Музетти сыграет либо со вторым сеяным турнира датчанином Хольгером Руне, либо с выступающим по уайлд-кард британцем Райаном Пенистоном.

Лондон. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Бен Шелтон
35
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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