Музетти вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне, обыграв Шелтона

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, 16-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). Спортсмен в трёх сетах обыграл американца Бена Шелтона, 35-го в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Лоренцо Музетти за это время выполнил три эйса, реализовал один брейк-пойнт из десяти и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника 11 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт (50%) и четыре двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира в Лондоне Музетти сыграет либо со вторым сеяным турнира датчанином Хольгером Руне, либо с выступающим по уайлд-кард британцем Райаном Пенистоном.