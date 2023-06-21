Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв Ласло Джере

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований посеянный первым Медведев нанёс поражение представителю Сербии Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Медведев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Джере выполнил девять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из семи. Отметим, что Даниил проиграл тай-брейк второго сета со счёта 4:1 в свою пользу с двумя мини-брейками.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го круга Даниил Медведев — Ласло Джере на турнире в Галле.

За выход в полуфинал турнира в Галле Медведев сыграет с восьмым сеяным, испанцем Роберто Баутиста-Агутом.