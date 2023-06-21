Медведев: лучшие игроки на траве, такие как Федерер, кажутся инопланетянами
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к выступлению на траве.
Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира в Галле (Германия), обыграв серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
«Трава трудна для меня. Можно провести идеальный матч и проиграть на двух тай-брейках, для меня это немного странно. Когда вижу лучших игроков, таких как Роджер Федерер, с какой-то стороны, они кажутся инопланетянами, но пытаюсь увидеть в них лучшее — то, на что они способны на этом покрытии, которое иногда и вытерпеть-то сложно, а они имеют так много титулов: Уимблдон, Галле и так далее.
Это невероятно, и это, чему я стараюсь следовать. Рад победе и с нетерпением жду следующих матчей», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
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