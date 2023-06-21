Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжу Линь вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Линетт

Чжу Линь вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Линетт
Комментарии

Теннисистка из Китая Чжу Линь, 39-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в двух сетах обыграла спортсменку из Польши Магду Линетт, 20-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Чжу Линь за это время не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы две подачи навылет, ни одного заработанного брейк-пойнта и одна двойная ошибка.

В четвертьфинале турнира в Бирмингеме китайская теннисистка Чжу Линь сыграет с победительницей встречи Ребекка Марино (Канада) – Эмина Бектас (США).

Бирмингем. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 17:40 МСК
Магда Линетт
20
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Чжу Линь
39
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023