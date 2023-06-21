Чжу Линь вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Линетт

Теннисистка из Китая Чжу Линь, 39-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в двух сетах обыграла спортсменку из Польши Магду Линетт, 20-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Чжу Линь за это время не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы две подачи навылет, ни одного заработанного брейк-пойнта и одна двойная ошибка.

В четвертьфинале турнира в Бирмингеме китайская теннисистка Чжу Линь сыграет с победительницей встречи Ребекка Марино (Канада) – Эмина Бектас (США).