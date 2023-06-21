Чжу Линь вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Линетт
Поделиться
Теннисистка из Китая Чжу Линь, 39-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в двух сетах обыграла спортсменку из Польши Магду Линетт, 20-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Чжу Линь за это время не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы две подачи навылет, ни одного заработанного брейк-пойнта и одна двойная ошибка.
В четвертьфинале турнира в Бирмингеме китайская теннисистка Чжу Линь сыграет с победительницей встречи Ребекка Марино (Канада) – Эмина Бектас (США).
Комментарии
- 21 июня 2023
-
20:10
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:13
-
19:01
-
18:31
-
18:05
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
15:58
-
15:13
-
14:41
-
14:30
-
13:53
-
13:38
-
13:13
-
12:49
-
12:15
-
11:47
-
10:48
-
10:47
-
10:33
-
09:57
-
09:39
-
09:26
-
09:17
-
00:41
-
00:30
-
00:17
- 20 июня 2023
-
23:52
Партнерский контент