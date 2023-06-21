Харри не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира в Галле

Чилийский теннисист Николас Харри вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований Харри обыграл второго сеяного грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Харри шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Циципас выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одной из пяти возможностей взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 2-1 в пользу Харри, который обе победы над Циципасом одержал на траве с разницей в четыре года.

За выход в полуфинал турнира в Галле Харри сыграет с победителем матча между девятым сеяным Александром Зверевым из Германии и канадцем Денисом Шаповаловым.