Квитова обыграла Подороску и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
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Теннисистка из Чехии Петра Квитова, девятая ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Спортсменка в двух сетах обыграла спортсменку из Аргентины Надию Подороску, 86-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.
Продолжительность матча составила 49 минут. Петра Квитова за это время выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, ни единой двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В 1/4 финала турнира в Берлине Квитова сыграет с пятой ракетка мира француженкой Каролин Гарсия, которая в двух сетах обыграла австралийку Джейми Форси.
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