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Квитова обыграла Подороску и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Квитова обыграла Подороску и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
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Теннисистка из Чехии Петра Квитова, девятая ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Спортсменка в двух сетах обыграла спортсменку из Аргентины Надию Подороску, 86-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность матча составила 49 минут. Петра Квитова за это время выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, ни единой двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира в Берлине Квитова сыграет с пятой ракетка мира француженкой Каролин Гарсия, которая в двух сетах обыграла австралийку Джейми Форси.

Берлин. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 18:45 МСК
Надия Подороска
86
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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