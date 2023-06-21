Квитова обыграла Подороску и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Теннисистка из Чехии Петра Квитова, девятая ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Спортсменка в двух сетах обыграла спортсменку из Аргентины Надию Подороску, 86-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность матча составила 49 минут. Петра Квитова за это время выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, ни единой двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира в Берлине Квитова сыграет с пятой ракетка мира француженкой Каролин Гарсия, которая в двух сетах обыграла австралийку Джейми Форси.