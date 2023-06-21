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Дарт вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Калинину

Дарт вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Калинину
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Теннисистка из Великобритании, 134-я ракетка мира, Хэрриет Дарт вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в трёх сетах обыграла спортсменку из Украины Ангелину Калинину, 26-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Хэрриет Дарт за это время выполнила семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы из Великобритании пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из восьми попыток и шесть двойных ошибок.

В 1/4 финала турнира в Бирмингеме Дарт сыграет с победительницей встречи Кэти Макнелли (США) – Анастасия Потапова (Россия).

Бирмингем. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 17:50 МСК
Ангелина Калинина
26
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 6
         
Хэрриет Дарт
134
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Комментарии
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