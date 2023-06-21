Дарт вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Калинину
Поделиться
Теннисистка из Великобритании, 134-я ракетка мира, Хэрриет Дарт вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в трёх сетах обыграла спортсменку из Украины Ангелину Калинину, 26-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 1:6.
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Хэрриет Дарт за это время выполнила семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы из Великобритании пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из восьми попыток и шесть двойных ошибок.
В 1/4 финала турнира в Бирмингеме Дарт сыграет с победительницей встречи Кэти Макнелли (США) – Анастасия Потапова (Россия).
Комментарии
- 21 июня 2023
-
20:10
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:13
-
19:01
-
18:31
-
18:05
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
15:58
-
15:13
-
14:41
-
14:30
-
13:53
-
13:38
-
13:13
-
12:49
-
12:15
-
11:47
-
10:48
-
10:47
-
10:33
-
09:57
-
09:39
-
09:26
-
09:17
-
00:41
-
00:30
-
00:17
- 20 июня 2023
-
23:52
Партнерский контент