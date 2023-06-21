Федерер отказался назвать Джоковича величайшим до завершения карьеры Надаля

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос, является ли серб Новак Джокович GOAT (Greatest Of All Time), то есть величайшим игроков всех времён.

После победы на «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович стал единственным теннисистом в истории, выигравшим 23 турнира «Большого шлема».

«Что лучше — выиграть Уимблдон в 17 лет, как Беккер, или Париж в 36, как Новак? Я не знаю. То, чего он достиг, просто невероятно. Этого может оказаться достаточно. Но я думаю, что пока Рафа ещё играет, однозначно ответить на этот вопрос нельзя», — цитирует Федерера «Твиттер» The Tennis Letter.

В активе испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который пропускал «Ролан Гаррос», 22 титула турниров «Большого шлема». В 2024 году 37-летний испанец, по всей видимости, намеревается завершить карьеру, сыграв на любимых турнирах.