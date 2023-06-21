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Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, уверенно обыграв Шаповалова

Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, уверенно обыграв Шаповалова
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Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований девятый сеяный Зверев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Зверев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил три эйса, трижды ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 5-3 в пользу Зверева. Отметим, что теннисисты впервые играли друг против друга на траве.

За выход в полуфинал турнира в Галле Зверев сыграет с чилийцем Николасом Харри.

Галле. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 19:55 МСК
Александр Зверев
22
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Денис Шаповалов
27
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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