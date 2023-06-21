Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, уверенно обыграв Шаповалова
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Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований девятый сеяный Зверев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Зверев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил три эйса, трижды ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.
Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 5-3 в пользу Зверева. Отметим, что теннисисты впервые играли друг против друга на траве.
За выход в полуфинал турнира в Галле Зверев сыграет с чилийцем Николасом Харри.
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