Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, уверенно обыграв Шаповалова

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований девятый сеяный Зверев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Зверев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил три эйса, трижды ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 5-3 в пользу Зверева. Отметим, что теннисисты впервые играли друг против друга на траве.

За выход в полуфинал турнира в Галле Зверев сыграет с чилийцем Николасом Харри.