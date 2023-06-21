Роджер Федерер: приятно видеть, что уровень тенниса растёт, новое поколение бросает вызов

Десятикратный победитель турнира в Галле, швейцарский теннисист Роджер Федерер на церемонии, посвященной 30-летию соревнований, высказался об уровне тенниса после того, как он завершил карьеру.

«Я впервые приехал на турнир после того, как завершил карьеру, поэтому чувствую себя немного странно — в очень хорошем смысле. Думаю, после завершения карьеры нужна особенная цель, чтобы вернуться. И вот я здесь, в Галле, чтобы отпраздновать 30-летие турнира.

Очень удивлён тем, как часто проверяю результаты [матчей] — возможно, три раза в день. Потом, конечно, неожиданно пропадаю где-то на неделю: путешествую с детьми и забываю обо всем вокруг. Но вообще я действительно интересуюсь теннисом.

Думаю, нас ждут отличные матчи. Чаще удаётся смотреть хайлайты, чем какие-то матчи целиком, ведь я по-прежнему очень занятой человек. Думаю, уровень игры постоянно растёт, что приятно видеть. Новое поколение бросает вызов таким ребятам, как Новак и Рафа. Надеюсь, что Рафа вернётся. В теннисе сейчас отличное время. Я всегда говорил, что теннис хорош тем, что постоянно развивается. Можно сказать, что я большой поклонник тенниса — а то, что сейчас делают игроки, просто фантастика.

Надеюсь, в будущем смогу сыграть несколько выставочных турниров, когда полностью восстановлюсь и буду готов, но пока я очень счастлив вне игры. И всё ещё очень внимательно слежу за теннисом», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.