Корда вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, одолев Тиафо

Американский теннисист Себастьян Корда вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга соревнований Корда нанёс поражение четвёртому сеяному, соотечественнику Фрэнсису Тиафо со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Корда 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Тиафо выполнил шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, заработав два брейк-пойнта.

Корда сократил отставание от Тиафо в личном противостоянии в официальных матчах – 2-3. Отметим, что Себастьян выиграл оба последних матча с Тиафо.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Корда поспорит с пятым сеяным, британцем Кэмероном Норри.