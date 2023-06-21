WTA начала расследование в отношении тренера Леси Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что WTA начала расследование в отношении её тренера Никиты Власова.

По мнению Цуренко, это связано с событиями на турнире в Индиан-Уэллсе в марте 2023 года. Тогда после разговора с главой WTA Стивом Саймоном у Цуренко, по её словам, началась паническая атака, и она не смогла выйти на матч с белоруской Ариной Соболенко. Саймон в разговоре с Цуренко заявил, что отношение к СВО – личное дело теннисистов из России и Беларуси, и это не должно препятствовать их выступлению на турнирах в нейтральном статусе.

«Мой тренер стал инициатором открытия расследования в отношении действий Стива Саймона. Он подал в WTA официальный запрос с требованием открыть дело. И вот сегодня я получила письмо, в котором ассоциация сообщила мне, что дело открыто против моего тренера. Единственного человека, который выступил в мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать. Я чувствую, что таким образом WTA пытается давить на меня, продолжая то, что начал Стив Саймон. Я не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается любым образом избежать ответственности за свои же действия и не чурается никаких методов», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».