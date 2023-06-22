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Двух теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матч

Двух теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матч
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Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) пожизненно дисквалифицировало за участие в договорных матчах словенку Настю Колар и американку Александру Райли. Также им были назначены значительные штрафы за многочисленные нарушения программы борьбы с коррупцией в теннисе, сообщается на сайте ITIA.

Колар совершила 25 нарушений в период с 2015 по 2020 год и была оштрафована на $ 175 тыс. На счету Райли за тот же период 15 нарушений, она оштрафована на $ 50 тыс. Близкий к максимальному размер штрафа Колар отражает то, что она совершила коррупционные преступления высшей степени тяжести за длительный период времени, не проявив при этом раскаяния в своих действиях.

Колар, которая входила в топ-200 рейтинга WTA как в одиночном, так и в парном разряде, была уличена в фальсификации результатов шести матчей, в которых участвовала, а также в сговоре с Райли ещё в четырёх матчах. Райли, которая не поднималась выше 691-го места, сфабриковала ход пяти своих матчей. Также теннисистки обвиняются в ставках на матчи, заключениях пари и недонесении о коррупционных правонарушениях друг друга.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: ITIA

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