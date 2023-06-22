Соболенко вошла в число номинантов на премию ESPY 2023 в категории лучший игрок в теннис

Телеканал ESPN определил номинантов Премии ежегодных высоких достижений в спорте (ESPY Award) – 2023. В категории лучший игрок в теннис ими стали испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, беларуска Арина Соболенко и полька Ига Свёнтек.
31-я ежегодная церемония вручения премии будет транслироваться на канале ABC и состоится в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Она начнётся в четверг в 03:00 по московскому времени, 13 июля. Ведущий церемонии вручения наград пока не объявлен.
ESPY использует голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлится до 03:00 мск 10 июля.
Помимо тех наград, в которых есть номинанты, в рамках ESPY также вручаются премия Артура Эша за отвагу, премия Джимми Ви за упорство и премия Пэта Тиллмана за служба.
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