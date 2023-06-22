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Свёнтек вошла в число претенденток на звание спортсменки года премии ESPY

Определены номинантки Премии ежегодных высоких достижений в спорте (ESPY Award) – 2023 в категории лучшая спортсменка, сообщает USA Today. Ими стали польская теннисистка Ига Свёнтек и три американки: горнолыжница Микаэла Шиффрин, футболистка «Портленд Торнс» София Смит, баскетболистка «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон.

31-я ежегодная церемония вручения премии будет транслироваться на канале ABC и состоится в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Она начнётся в 03:00 по московскому времени в четверг, 13 июля. Ведущий церемонии вручения наград пока не объявлен.

ESPY использует голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлится до 03:00 мск 10 июля.

В категории лучший спортсмен были номинированы Никола Йокич, Аарон Джадж, Лионель Месси и Патрик Махоумс.