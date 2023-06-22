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Рик Макки: для меня Джокович — явный фаворит Уимблдона

Рик Макки: для меня Джокович — явный фаворит Уимблдона
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Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс Рик Макки поделился ожиданиями от Уимблдона и назвал своих фаворитов травяного сезона.

«Во-первых, для меня Джокович — фаворит Уимблдона. Я уже выбрал победителя. Мне нравится его огневая мощь, его работа ног на траве. Возможно, ему нужно немного больше использовать свою подачу, но мне нравится его потенциал на травяном покрытии.

Карлос? Будет интересно посмотреть на его движения, несмотря на то что в этом компоненте он, возможно, лучший игрок, которого мы когда-либо видели. Трава совсем другая. Это больше связано с ловкостью, но скорость его движений действительно потрясает. Так что будет интересно посмотреть на это.

Послушайте, на траве это очень сложно. Это очень сложно, потому что вы получаете больше скорости от подачи. Сложнее отбивать мячи. Мяч остаётся низким. Любой может обыграть любого. Но для меня Джокович — фаворит.

Но да, я думаю, в список можно также добавить Синнера. Руне тоже — мне нравится, как он двигается, — и будет интересно посмотреть, как это сделает Карлос, потому что он талант поколения. У него не так много опыта на траве», — приводит слова Макки Sportskeeda

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