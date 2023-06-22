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Арина Соболенко — Вероника Кудерметова: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Арина Соболенко — Вероника Кудерметова: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине
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Сегодня, 22 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (WC) сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). Поединок начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Вероника Кудерметова во втором круге травяного турнира в Берлине.

Берлин. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Соболенко и Кудерметова встречались на корте три раза. Две победы одержала белорусская спортсменка, одна победа на счету Кудерметовой.

В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Екатерина Александрова (Россия) — Кори Гауфф (США).

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