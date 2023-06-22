Арина Соболенко — Вероника Кудерметова: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Сегодня, 22 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (WC) сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). Поединок начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Вероника Кудерметова во втором круге травяного турнира в Берлине.

Соболенко и Кудерметова встречались на корте три раза. Две победы одержала белорусская спортсменка, одна победа на счету Кудерметовой.

В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Екатерина Александрова (Россия) — Кори Гауфф (США).