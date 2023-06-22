Медведев: не понимаю, как на траве игроки принимают близко к задней линии
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что даже на травяном покрытии он принимает подачу далеко от задней линии.
«Я пробовал на тренировках и не понимаю, как игроки принимают близко к задней линии. Проблема в том, что, как и на грунте, все отскоки разные. Некоторым удаётся реагировать, а мне – нет. Я не могу стоять близко. Но посмотрим», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
Накануне первая ракетка России вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия), обыграв серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. В матче 1/4 финала соревнований в Германии Даниил Медведев (1) встретится с 23-й ракеткой мира, испанцем Роберто Баутиста-Агутом (8).
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