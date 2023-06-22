Андрей Рублёв — Янник Ханфман: онлайн-трансляция матча второго круга в Галле

Сегодня, 22 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (3) сыграет с 53-й ракеткой мира немцем Янником Ханфманом (WC). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Янник Ханфман во втором круге травяного турнира в Галле.

Рублёв и Ханфман встречались на корте два раза. На счету обоих теннисистов по одной победе. В последнем матче на грунтовом турнире в Риме в 2023 году победу одержал Рублёв.

В третьем круге соревнований в Галле победитель данного матча сыграет с лучшим в противостоянии Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша).