Андрей Рублёв — Янник Ханфман: онлайн-трансляция матча второго круга в Галле

Сегодня, 22 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (3) сыграет с 53-й ракеткой мира немцем Янником Ханфманом (WC). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Янник Ханфман во втором круге травяного турнира в Галле.
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Рублёв и Ханфман встречались на корте два раза. На счету обоих теннисистов по одной победе. В последнем матче на грунтовом турнире в Риме в 2023 году победу одержал Рублёв.
В третьем круге соревнований в Галле победитель данного матча сыграет с лучшим в противостоянии Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша).
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