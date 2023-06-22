Селиваненко — о сопернике Медведева: матчи с Баутиста-Агутом — испытание для любого игрока

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе Даниила Медведева в матче 1/8 финала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) и поделился ожиданиями от игры российского теннисиста с испанцем Роберто Баутиста-Агутом в следующем раунде соревнований.
«В первых играх Даниил очевидно приспосабливает свой теннис к траве в новом сезоне, так что любые сыгранные и выигранные матчи дают игровую практику. Роберто Баутиста-Агут многоопытный и очень не простой соперник, матчи с ним всегда испытание для любого игрока. У Даниила с ним свой игровой счёт, должна быть интересная игра», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru
Напомним, накануне первая ракетка России вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия), обыграв серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. В матче 1/4 финала соревнований в Германии Даниил Медведев (1) встретится с 23-й ракеткой мира, испанцем Роберто Баутиста-Агутом (8). По личным встречам преимущество на стороне испанского теннисиста — 4-2.
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