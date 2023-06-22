Тарпищев: есть проблемы с получением виз юниорам на Уимблдон, мы написали в ATP и WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что ряд российских юниоров может пропустить Уимблдон из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.

«С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее, 31 марта, организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В пресс-службе соревнований отметили, что игрокам запрещено выражать поддержку проведению специальной военной операции в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами. В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В этом году соревнования «Большого шлема» пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.

В 2023 году Алина Корнеева выиграла юниорские Открытые чемпионаты Австралии (обыграв в финале соотечественницу Мирру Андрееву) и Франции. Ярослав Дёмин во Франции стал победителем юниорского парного турнира. В женском одиночном разряде до полуфинала юниорского Открытого чемпионата Франции также дошли Алиса Октябрёва и Анастасия Гурьева.