Ига Свёнтек: трудно отделаться от мыслей о своём месте в рейтинге и просто играть в теннис

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о давлении из-за высокого положения в мировом рейтинге.

«В начале сезона я чувствовала, что в Австралии должна играть как первая ракетка мира и проходить как можно дальше. Было трудно отделаться от этих мыслей и просто играть в теннис. Было сложно получать удовольствие от игры. В прошлом году я действительно не ощущала преследования. Всё было таким новым, что я просто предпочитала сосредоточиться на достижении. В Австралии было сложнее. Думаю, что поддерживать свою позицию в рейтинге при таком высоком давлении — это тоже серьёзное достижение. А давление окружает меня повсюду — и на корте, и в социальных сетях», — приводит слова Свёнтек Arab News.