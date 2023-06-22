Кэти Макнелли — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча второго круга в Бирмингеме

Сегодня, 22 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором 21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова (4) сыграет с 64-й ракеткой мира американкой Кэти Макнелли (LD). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кэти Макнелли — Анастасия Потапова во втором круге травяного турнира в Бирмингеме.

Спортсменки ещё ни разу не встречались на корте. В первом круге Потапова обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк, а Макнелли одержала победу над соотечественницей Лорен Дэвис.

В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт.