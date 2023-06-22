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Синнер в трёх сетах обыграл Сонего и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Синнер в трёх сетах обыграл Сонего и вышел в четвертьфинал турнира в Галле
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Девятая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в чевертьфинал травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия), обыграв в матче второго круга итальяна Лоренцо Сонего (39-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой итальянского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты. Синнер 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Германии Янник Синнер встретится с победителем противостояния Александр Бублик (Казахстан) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Галле. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 13:10 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 4 		6 6
         
Янник Синнер
9
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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