Синнер в трёх сетах обыграл Сонего и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Девятая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в чевертьфинал травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия), обыграв в матче второго круга итальяна Лоренцо Сонего (39-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой итальянского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты. Синнер 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Германии Янник Синнер встретится с победителем противостояния Александр Бублик (Казахстан) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).