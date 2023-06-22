Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко на турнире в Берлине

13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
В матче второго круга Кудерметова (WC) со счётом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла вторую ракетку мира, чемпионку Australian Open белоруску Арину Соболенко (1). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в полуфинал Берлина Кудерметова сразится с 22-й ракеткой мира, соотечественницей Екатериной Александровой. Интересно, что на прошлой неделе россиянки встречались в финале турнира в Хертогенбосхе, где сильнее оказалась Александрова.
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