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Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко на турнире в Берлине

Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко на турнире в Берлине
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13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В матче второго круга Кудерметова (WC) со счётом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла вторую ракетку мира, чемпионку Australian Open белоруску Арину Соболенко (1). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал Берлина Кудерметова сразится с 22-й ракеткой мира, соотечественницей Екатериной Александровой. Интересно, что на прошлой неделе россиянки встречались в финале турнира в Хертогенбосхе, где сильнее оказалась Александрова.

Берлин. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2  
6 		7 7  
         
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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