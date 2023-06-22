Кырстя уступила во втором круге турнира в Бирмингеме
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Теннисистка из Польши, 72-я ракетка мира Магдалена Фрех вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в трёх сетах обыграла спортсменку из Румынии Сорану Кырстю, 38-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:4.
Продолжительность матча составила 4 часа 31 минуту. Магдалена Фрех за это время выполнила четыре эйса, реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. На счету её соперницы из Румынии одна подача навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми попыток и шесть двойных ошибок.
В 1/4 финала турнира в Бирмингеме Фрех сыграет с победительницей встречи Винус Уильямс (США) – Елена Остапенко (Латвия).
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