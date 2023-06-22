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Кырстя уступила во втором круге турнира в Бирмингеме

Кырстя уступила во втором круге турнира в Бирмингеме
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Теннисистка из Польши, 72-я ракетка мира Магдалена Фрех вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в трёх сетах обыграла спортсменку из Румынии Сорану Кырстю, 38-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 4 часа 31 минуту. Магдалена Фрех за это время выполнила четыре эйса, реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. На счету её соперницы из Румынии одна подача навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми попыток и шесть двойных ошибок.

В 1/4 финала турнира в Бирмингеме Фрех сыграет с победительницей встречи Винус Уильямс (США) – Елена Остапенко (Латвия).

Бирмингем. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 13:10 МСК
Сорана Кырстя
38
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 4
6 		6 1 6
         
Магдалена Фрех
72
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
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