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Жених Марии Шараповой опубликовал свежие фото их сына Теодора

Жених Марии Шараповой опубликовал свежие фото их сына Теодора
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Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях новые фото их сына Теодора в честь прошедшего ранее Дня отца.

«Спасибо Тео за то, что преподнёс мне величайший дар отцовства», — подписал фото Гилкс.

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Напомним, Алекс и Мария впервые стали родителями 1 июля 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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