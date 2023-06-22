Жених Марии Шараповой опубликовал свежие фото их сына Теодора

Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях новые фото их сына Теодора в честь прошедшего ранее Дня отца.
«Спасибо Тео за то, что преподнёс мне величайший дар отцовства», — подписал фото Гилкс.
Фото: из личного архива Алекса Гилкса
Фото: из личного архива Алекса Гилкса
Напомним, Алекс и Мария впервые стали родителями 1 июля 2022 года.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 22 июня 2023
-
18:58
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:09
-
18:04
-
17:47
-
16:45
-
16:23
-
13:55
-
13:25
-
13:23
-
13:00
-
12:38
-
12:18
-
11:27
-
10:34
-
10:12
-
10:08
-
02:13
-
01:52
-
00:20
-
00:08
-
00:02
- 21 июня 2023
-
23:22
-
22:09
-
21:57
-
21:11
-
20:56
-
20:10
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:13