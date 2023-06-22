Янчук: если бы это был товарищеский матч, то у Кудерметовой с Соболенко шансов не было бы

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе Вероники Кудерметовой над Ариной Соболенко на турнире в Берлине.
«Соболенко — яркий и сильный игрок. По своей подготовке и качествам она могла бы выиграть не один «Большой шлем», а штуки две или три. Но она не может показать стабильной и уверенной игры в разных матчах. Она срывается и где-то ошибается, не может реализовать себя в ответственный момент. На неё давят её высокое место в рейтинге и большие победы, потому что всё это обязывает к выигрышам. Она и так была подвержена каким-то сбоям в неподходящие моменты. Сейчас это чувство усилилось.
Кудерметовой терять нечего. Вероника тоже имеет неплохое мастерство. Она давно себя проявила и является состоявшимся игроком. У Вероники есть чем играть и выигрывать. Но если бы это был товарищеский матч, то у Кудерметовой с Соболенко шансов не было бы. Психологический настрой всё решил. Кудерметова сыграла хороший матч — благодарность ей и признание», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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