Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

22-летний Себастьян Корда: определённо чувствую себя одним из фаворитов Уимблдона

22-летний Себастьян Корда: определённо чувствую себя одним из фаворитов Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Четвертьфиналист Australian Open – 2023, 32-я ракетка мира, 22-летний американский теннисист Себастьян Корда высоко оценил свои шансы на грядущем Уимблдоне-2023. Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее высшим достижением единственного сына Петра Корды на Уимблдоне был выход в 1/8 финала в 2021 году.

«Я очень уверен в себе на траве. Я очень хорошо двигаюсь, и у меня определённо есть игра, которой нет у многих. Я агрессивный игрок, мне нравится выходить к сетке, у меня хорошо работают руки. Я определённо чувствую себя одним из фаворитов Уимблдона», — сказал Корда после выхода в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Корда поспорит с пятым сеяным, британцем Кэмероном Норри.

Материалы по теме
Новая спортивная пара? Сын чемпиона Australian Open закадрил дочь легендарного футболиста
Истории
Новая спортивная пара? Сын чемпиона Australian Open закадрил дочь легендарного футболиста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023