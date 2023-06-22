22-летний Себастьян Корда: определённо чувствую себя одним из фаворитов Уимблдона

Четвертьфиналист Australian Open – 2023, 32-я ракетка мира, 22-летний американский теннисист Себастьян Корда высоко оценил свои шансы на грядущем Уимблдоне-2023. Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее высшим достижением единственного сына Петра Корды на Уимблдоне был выход в 1/8 финала в 2021 году.

«Я очень уверен в себе на траве. Я очень хорошо двигаюсь, и у меня определённо есть игра, которой нет у многих. Я агрессивный игрок, мне нравится выходить к сетке, у меня хорошо работают руки. Я определённо чувствую себя одним из фаворитов Уимблдона», — сказал Корда после выхода в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Корда поспорит с пятым сеяным, британцем Кэмероном Норри.