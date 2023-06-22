Крейчикова прошла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме

Теннисистка из Чехии, 12-я ракетка мира Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Спортсменка в двух сетах обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову, 122-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Барбора Крейчикова за это время выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила две двойные ошибки. На счету Терезы Мартинцовой одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти попыток и три двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира в Бирмингеме Крейчикова сразится с соотечественницей Линдой Фрухвиртовой, 57-й ракеткой мира, которая во втором круге обыграла американку Бернарду Перу в двух сетах.
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