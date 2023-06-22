Веснина: победа над Соболенко очень важная и нужная для Кудерметовой перед Уимблдоном

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу соотечественницы Вероники Кудерметовой над второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко во втором круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия).
«Я совсем не удивлена победой Кудерметовой над Соболенко. Вероника всегда очень классно играла на траве. На прошлой неделе она дошла до финала, это показательный момент. А Арина провела только свой первый турнир на траве в этом году. Ей нужно немного времени, чтобы приспособиться к покрытию.
Победа над Соболенко очень важная и нужная для Кудерметовой перед Уимблдоном. Уверена, что сегодняшняя победа добавит ей уверенности в себе и скажется на ней положительно в следующих матчах. Классно, что у Ники появляется шанс взять реванш у Александровой за поражение в недавнем финале. Нас ждёт очередной увлекательный матч наших девушек», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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