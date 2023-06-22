Гендиректор французского бренда рассказал о взаимоотношениях с Даниилом Медведевым

Николя Прео, генеральный директор французского бренда Tecnifibre, производителя спортивного инвентаря, рассказал об истории взаимодействия с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Это действительно история любви с Даниилом, который очень близок к бренду. Даниил был 329-м в ATP, когда присоединился к нам. В то время на нём не было внимания, как сегодня. С самого начала, когда он подписал с нами контракт, мы предоставили ему стипендию в размере $ 50 тысяч после того, как он выиграл вызов Tecnifibre. Это позволило ему профинансировать свой первый сезон. Даниил очень интеллигентный человек, у него хорошая память, и я думаю, что он всегда это помнит. Мы заставляли его участвовать в различных тренировочных сборах с другими молодыми игроками, где они могли делиться опытом.

Что касается меня, то я очень близок с Даниилом, и мы много общаемся вместе. Он сделал невероятное начало сезона 2023 года! Он огромный чемпион, который смог возродиться после более сложного сезона 2022 года. Он перезапустил себя, внеся изменения, особенно в своё снаряжение. У теннисиста обычно очень прочные отношения со своей теннисной ракеткой и струной. У Дани есть способность рисковать и вносить небольшие изменения в свой инвентарь для достижения ещё более высоких результатов», – приводит слова Прео Sportsmarketing.fr.