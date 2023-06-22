Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Во втором круге соревнований Рублёв (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:3 обыграл 53-ю ракетку мира, представителя Германии Янника Ханфмана (WC). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Ханфмана пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в полуфинал Галле Рублёв сразится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Таллон Грикспор (Нидерланды).
Призовой фонд турнира в Галле составил € 2 195 175. Его действующим чемпионом является именно Хуркач.
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