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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Во втором круге соревнований Рублёв (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:3 обыграл 53-ю ракетку мира, представителя Германии Янника Ханфмана (WC). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Ханфмана пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в полуфинал Галле Рублёв сразится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Таллон Грикспор (Нидерланды).

Призовой фонд турнира в Галле составил € 2 195 175. Его действующим чемпионом является именно Хуркач.

Галле. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 18:55 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		3  
         
Янник Ханфман
53
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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