Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, одолев Серундоло

Спортсмен из Болгарии Григор Димитров, 26-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга соревнований Димитров нанёс поражение аргентинцу Франсиско Серундоло, 19-й ракетке мира, со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Димитров девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Серундоло выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, заработав два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Димитров поборется с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, второй ракеткой мира, который в матче второго круга обыграл 36-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку.