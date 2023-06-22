Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, одолев Серундоло
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Спортсмен из Болгарии Григор Димитров, 26-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга соревнований Димитров нанёс поражение аргентинцу Франсиско Серундоло, 19-й ракетке мира, со счётом 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Димитров девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Серундоло выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, заработав два брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Лондоне Димитров поборется с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, второй ракеткой мира, который в матче второго круга обыграл 36-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку.
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