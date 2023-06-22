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Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Галле

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Галле
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Напомним, во втором круге соревнований Рублёв (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:3 обыграл 53-ю ракетку мира, представителя Германии Янника Ханфмана (WC).

«Очень важно, что я смог победить такого соперника, как Янник. В нашу последнюю встречу (на грунтовом «Мастерсе» в Риме. – Прим. «Чемпионата») он обыграл меня и продолжает играть всё лучше и лучше, особенно на траве. На этом покрытии играть с ним ещё сложнее, потому что у него отличная подача и хорошая игра у сетки. А мне ещё и удалось выиграть матч в двух сетах, так что я действительно счастлив», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

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