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Елена Остапенко с трудом одолела 43-летнюю Винус Уильямс во 2-м круге турнира в Бирмингеме

Елена Остапенко с трудом одолела 43-летнюю Винус Уильямс во 2-м круге турнира в Бирмингеме
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Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).

В матче второго круга Остапенко (2) со счётом 6:3, 5:7, 6:3 одолела семикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира 43-летнюю американку Винус Уильямс (WC). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 24 минуты. Остапенко 11 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Винус семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Бирмингеме Остапенко сразится с представительницей Польши Магдаленой Фрех (Q).

Бирмингем. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 20:00 МСК
Винус Уильямс
697
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 3
6 		5 6
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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