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Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится за выход в полуфинал турнира в Галле

Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится за выход в полуфинал турнира в Галле
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Определился соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Им стал 29-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор.

В матче второго круга Грикспор одолел действующего чемпиона соревнований, 17-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (6) со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 1 час и 55 минут. Грикспор 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Хуркача 12 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Призовой фонд турнира в Галле составил € 2 195 175. Его финал пройдёт 25 июня.

Галле. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 20:55 МСК
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 10
3 		6 6 8
         
Хуберт Хуркач
17
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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