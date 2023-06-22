Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится за выход в полуфинал турнира в Галле
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Определился соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Им стал 29-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор.
В матче второго круга Грикспор одолел действующего чемпиона соревнований, 17-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (6) со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 1 час и 55 минут. Грикспор 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Хуркача 12 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Призовой фонд турнира в Галле составил € 2 195 175. Его финал пройдёт 25 июня.
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