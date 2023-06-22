Като: на «Ролан Гаррос» сказали, если бы я попала в мальчика, дисквалификации бы не было

Японская теннисистка Мию Като раскрыла подробности своей резонансной дисквалификации на «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, по ходу второго сета Като, игравшая в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади, ненамеренно ударила мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Однако соперницы теннисисток – Мари Боузкова и Сара Соррибес-Тормо — настояли на их дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах, позднее её лишили рейтинговых очков и призовых в парном разряде.

«Судья и супервайзер сказали мне, что «если бы болкид был мальчиком, всё было бы нормально». Они также объяснили, что, поскольку девочка плакала более 15 минут, они были вынуждены принять такое решение. Если бы она успокоилась через пять минут, всё было бы в порядке, или если мяч попал бы ей в ноги или руки, но он попал в шею», — приводит слова Като Clay Tenis.