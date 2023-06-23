Алькарас высказался о выходе в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над теннисистом из Чехии Иржи Легечкой во втором круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Я очень доволен уровнем, который показал в этом матче. Иржи – отличный соперник, у него прекрасные удары.

Думаю, я сыграл на высоком уровне, провёл хороший матч. Я играл в свой теннис, и мне очень понравилось выступать здесь. Рад, что вышел в четвертьфинал.

Теперь у меня другие ожидания. Думаю, я готов показать хороший результат на траве. Конечно, я получаю удовольствие. Это действительно красиво, я наслаждаюсь каждой секундой. Очень уверен в себе перед следующим матчем», – приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет болгарский теннисист Григор Димитров.