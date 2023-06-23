«Единственный корт, способный вытащить с пенсии». Шарапова — о грунтовом корте в Каннах

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала фото грунтового корта. Завершившая карьеру спортсменка сейчас находится в Каннах.
«Это, возможно, единственный корт, который может вытащить меня с пенсии», — написала Шарапова на своей странице в социальных сетях.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Напомним, Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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