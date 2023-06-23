Броэди: у Федерера очень классный голос. Я бы выбрал его для своего навигатора
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Британский теннисист Лиам Броэди, 143-я ракетка мира, назвал швейцарца Роджера Федерера тем человеком, голос которого он бы с радостью использовал в навигационной системе в своей машине.
«Я бы выбрал Роджера Федерера в качестве голоса для своей системы спутниковой навигации. Я знаю, что он сейчас на пенсии, но я просто думаю, что у него очень классный голос. Когда ты расстраиваешься, разъезжая по городам в туре, он наполняет тебя спокойствием. Да, ты просто не можешь расстраиваться, слыша его», — приводит слова британца Sportskeeda.
Напомним, ранее стало известно, что Роджер Федерер озвучил навигационную систему Waze. Швейцарский теннисист завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года.
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