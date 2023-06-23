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«Последнее слово останется за врачом». Бадоса — о возможности выступления на Уимблдоне

«Последнее слово останется за врачом». Бадоса — о возможности выступления на Уимблдоне
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Испанская теннисистка Паула Бадоса, не выступавшая несколько месяцев из-за травмы, рассказала, сможет ли она сыграть на Уимблдоне, который стартует 3 июля, а также ответила, смотрела ли она «Ролан Гаррос».

«Врачи сразу сказали мне, что восстановление займёт около восьми недель. Сейчас прошло только пять. Я сказала, что хочу приехать на Уимблдон, но понимаю, что не смогу выложиться там на 100%. Я отдаю все свои силы, чтобы выздороветь и снова играть полноценно. Травма проходит быстро, я планирую на этой неделе выйти на траву, чтобы суметь к ней адаптироваться. Я пытаюсь: у меня не было возможности выступать в этом сезоне ни на одном из турниров «Большого шлема». Мне из-за этого морально очень тяжело. Последнее слово останется за врачом. Если он скажет, что от выступления на Уимблдоне станет только хуже, я не буду там играть.

Я фанат тенниса, люблю его как спорт. Я воспринимала просмотр «Ролан Гаррос» как ещё один способ тренировки. Меньше всего я смотрю на удары: мне нравится видеть, как теннисисты управляют матчем, их лица, тай-брейки. Очевидно, что для меня это самое важное. Талант имеет большое значение, но способность контролировать эмоции — ключевая в теннисе», — приводит слова Бадосы Cadena Ser.

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