Причиной снятия Хачанова с Уимблдона стал стрессовый перелом
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Стала известна причина снятия россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира и четвертьфиналиста Уимблдона в 2021 году, с турнира. Ей стал стрессовый перелом — травма, вызванная постоянной нагрузкой на определённую часть тела.
Конкретные детали травмы пока неизвестны. Однако Хачанов сообщал, что испытывал проблемы с ногой по ходу матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» с Новаком Джоковичем. Ранее спортсмен также называл сложности с физической формой причиной своего снятия с травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).
В основу Уимблдона вместо россиянина вошёл аргентинец Хуан Мануэль Серундоло, 110-я ракетка мира. Следующий в списке запасных — итальянец Маттео Арнальди, занимающий 74-е место в рейтинге ATP.
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